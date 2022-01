Unbekannte sprengen Geldautomaten: Gebäude stark beschädigt

Augustfehn. Unbekannte haben in Augustfehn im Ammerland in einer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion am Montagmorgen habe das Gebäude stark beschädigt, teilte die Polizeidirektion Oldenburg mit. Vor der Bank lagen Glassplitter auf der Straße, Fenster waren zerborsten. Noch sei nicht bekannt, wie sehr der Geldautomat beschädigt wurde, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag. Auch zum Schaden machten die Beamten zunächst keine Angaben. Experten der Polizei sicherten Spuren.

Nach ersten Ermittlungen flohen die Täter mit einem "hochmotorisierten Fahrzeug". Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtweg machen können, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden.

