Mark van Bommel will zurück in die Bundesliga

Wolfsburg. Drei Monate nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg hofft der frühere Bayern-Kapitän und jetzige Profitrainer Mark van Bommel auf eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. "Ich möchte so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Das war leider nicht so lange zuletzt. Aber ich möchte gerne wieder in die Bundesliga", sagte der 44 Jahre alte Niederländer beim TV-Sender Bild. Van Bommel war vor dieser Saison als Nachfolger von Oliver Glasner nach Wolfsburg gewechselt, musste dort aber schon am 24. Oktober nach acht Pflichtspielen ohne Sieg in Serie wieder gehen.

Auch eine Rückkehr zum FC Bayern München kann sich van Bommel vorstellen. Für den deutschen Rekordmeister spielte er von August 2006 bis Januar 2011. "Natürlich: Jeder Trainer würde gern Trainer bei Bayern sein. Ich habe da gespielt, ich kenne den Verein. Aber das ist keine Garantie, dass ich da auch Trainer werde", sagte er.

Der Niederländer lobte stattdessen die Arbeit des aktuellen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann: "Die Mannschaft ist strukturiert. Er hat gerade angefangen, keine leichte Vorbereitung gehabt - und jetzt läuft der Zug. Sie spielen variabel, einen guten Fußball und schnell nach vorn. Da sieht man eine Idee."

