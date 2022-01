Uni Vechta forscht: Umgestaltung des ländlichen Raums

Vechta. Die neue Universitätspräsidentin in Vechta, Verena Pietzner, will die Forschung der Hochschule zu Veränderungen in ländlichen Räumen ausbauen. "Die Transformationsforschung - wie sie unsere Hochschulentwicklungsplanung vorschreibt - in ihrer Breite über alle Studienfächer und -gänge hinweg weiter für die Universität Vechta profilgebend zu stärken, ist mir ein wichtiges Anliegen", sagte Pietzner am Donnerstag.

Die Universität in Vechta habe mit ihrer besonderen Lage in einem agrarischen Intensivgebiet dazu besondere Forschungsmöglichkeiten. Auch seien die großen Querschnittsthemen der Universität wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gender und Diversität in den nächsten Jahren von großer Bedeutung.

Pietzner ist seit Anfang des Jahres neue Präsidentin der Universität. Sie folgte auf Burghart Schmidt, der für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand und nun an der Universität Vechta die Professur für Geschichte der Frühen Neuzeit übernommen hat. Pietzner war von 2020 bis Ende 2021 Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Internationales der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Nach dem Lehramtsstudium der Mathematik und Chemie in Bielefeld promovierte die heute 48-Jährige an der Technischen Universität Braunschweig und habilitierte sich am dortigen Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften.

