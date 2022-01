Kriminalität Raubüberfall auf Spielhalle in Uelzen

Uelzen. Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Uelzen sollen drei Männer in der Nacht zum Donnerstag einige Tausend Euro erbeutet haben. Gegen 1.40 Uhr betraten die dunkel gekleideten Täter mit Kapuzen und FFP2-Masken die Halle und bedrohten eine Mitarbeiterin, wie die Polizei mitteilte. Die Männer, die gebrochen deutsch mit osteuropäischem Akzent sprachen und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein sollen, beschädigten mit Axt, Hammer und Bohrhammer Automaten und Terminals. So sei ein Sachschaden von gut 30 000 Euro entstanden.

Die Täter flohen erst zu Fuß und stiegen dann vermutlich in ein im Umfeld abgestelltes Fahrzeug, wie es weiter hieß. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Hinweise - auch zu verdächtigen Fahrzeugen nahe der Spielhalle in der Hansestraße - nimmt die Polizei Uelzen entgegen.

