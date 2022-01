Luchse hoffen nach Niederlagenserie auf eine Überraschung

Hamburg. Nach den zuletzt erfolglosen Auftritten in der Bundesliga wollen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten endlich wieder punkten. Gegner der Norddeutschen ist am Samstag (19.00 Uhr) in der heimischen Nordheidehalle der Tabellensiebte HSG Bensheim/Auerbach. Der Optimismus von Geschäftsführer Sven Dubau nach nur einem Sieg in zehn Spielen hält sich in Grenzen: "Nur wenn es uns gelingt, die vielen Fehler der letzten Spiele weitgehend zu vermeiden und unser Gegner nicht den besten Tag erwischt, könnten wir eventuell für eine Überraschung sorgen."

Trainer Dubravko Prelcec meinte: "Mein Team wird nur für eine Überraschung sorgen können, wenn wir über 60 Minuten kämpfen, technische Fehler vermeiden und unser volles Leistungspotenzial abrufen." Deshalb forderte er vor allem: "Die Mädels müssen kompakt und giftig in der Deckung agieren."

