Starker Anstieg der Corona-Inzidenz auf 362,6

Hannover. Die Zahl der neu erfassten Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen steigt weiter rasant an. Die Inzidenz lag am Donnerstag nach Angaben der Landesregierung bei 362,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 337,1. Auch die Werte zur Messung schwerer Verläufe, die eine Krankenhausbehandlung nötig machen, stiegen.

Der Indikator für die Hospitalisierung, der angibt, wie viele Covid-19-Patienten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden, legte von 4,6 auf 4,7 leicht zu. Die Auslastung der Intensivbetten im Land mit Covid-19-Patienten stieg von 6,4 auf 6,5 Prozent, lag damit aber noch deutlich unter den Werten zum Jahreswechsel.

Das Robert Koch-Institut wies rund 77.800 weitere Impfungen im Vergleich zum Vortag aus. Davon entfielen 78 Prozent auf die Booster genannten Auffrischungsimpfungen. Insgesamt ist damit rund jeder zweite Niedersachse mittlerweile geboostert (49,6 Prozent) - eine höhere Booster-Impfquote weist nur das Saarland aus.

