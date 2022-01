Imagekampagne für den Wald geplant

Hannover. Niedersachsens Wälder sollen nach den Bildern von ausgedorrten und befallenen Bäumen der vergangenen Jahre mit einer Imagekampagne wieder ein positiveres Ansehen bekommen. Die Kampagne für den "Klimaschützer Nummer eins" solle zeigen, wie der Wald "als Ökosystem, Naherholungsraum, Wirtschaftsfaktor und als Bestandteil unserer Landeskultur" geschützt und erneuert werde, kündigte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast am Dienstag in einem Neujahrsbrief an rund 100 Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an.

Gezeigt werden sollen Menschen, die sich für den Wald einsetzen, aber auch Landschaften. Der Beginn der Kampagne ist für den internationalen Tag des Waldes am 21. März geplant.

