Kilometerlange Verfolgungsjagd: Mann fährt Polizist fast um

Salzgitter/Blankenburg. Bei einer Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer hat ein Autofahrer fast einen Polizisten umgefahren. Am frühen Montagmorgen wollten Beamte ein Auto im niedersächsischen Salzgitter anhalten und kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Es bestand demnach der Verdacht, dass mit dem am Auto montierten Kennzeichen etwas nicht stimmte. Als der Fahrer zum Anhalten aufgefordert wurde, floh er mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen.

Auf der Autobahn kollidierte der Mann zunächst fast mit einem Lastwagen, danach dann leicht mit einem Streifenwagen der Polizei. Der Flüchtige setzte seine Fahrt weiter fort. Eine in Blankenburg in Sachsen-Anhalt durch einen quergestellten Streifenwagen errichtete Straßensperre umfuhr der Mann. Ein Beamter konnte laut Polizei noch rechtzeitig zur Seite springen und so einen Zusammenstoß vermeiden.

Rund 50 Minuten nach der geplanten Kontrolle krachte der Autofahrer aus Sachsen-Anhalt frontal gegen eine Straßenlaterne, daraufhin floh er zu Fuß. Kurze Zeit später konnte er festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Das Alter des Mannes war zunächst noch unbekannt.

