Mann wird auf Seitenstreifen von A2 tödlich verletzt

Helmstedt. Ein Mann ist auf der Autobahn 2 in der Nähe von Helmstedt von einem Lastwagen erfasst worden und anschließend gestorben. Der 28-Jährige und sein Mitfahrer hatten am Sonntagmorgen neben ihrem geparkten Wagen auf dem Seitenstreifen gestanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund einer Panne hätten die beiden versucht, das Auto zu reparieren, ohne die Stelle abzusichern. Nach Angaben der Polizei sah der heranfahrende Lkw-Fahrer den Mann zu spät und erfasste den 28-Jährigen. Er starb noch an der Unfallstelle.

