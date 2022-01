Osnabrücks Trainer: Corona-Management ist "Erfolgsfaktor"

Osnabrück. Für Osnabrücks Trainer Daniel Scherning hängen ein gutes Corona-Management und sportlicher Erfolg in dieser Saison zusammen. "Ich bin davon überzeugt, dass es ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein wird, wie man mit den Unwägbarkeiten und Beeinträchtigungen durch die Pandemie umgeht", sagte der Trainer des Fußball-Drittligisten in einem "Kicker"-Interview (Montag).

Der 38-Jährige stelle sich darauf ein, dass Corona-Einschränkungen die Vereine noch in der ganzen restlichen Saison begleiten werden: "Infektionen lassen sich trotz optimierter Hygienekonzepte nicht verhindern. Aber wir dürfen uns nicht verrückt machen und müssen der Mannschaft ein Gefühl von Ruhe und Klarheit vermitteln. Wir müssen flexibel bleiben, uns mit Lösungen beschäftigen und die Herausforderungen annehmen - und zwar ohne Lamentieren und Jammern."

Der VfL musste zuletzt auf vier Spieler in Quarantäne verzichten. Aaron Opoku und Ba-Muaka Simakala, die nicht mehr in Quarantäne sind, könnten beim Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken (14.00 Uhr/Magenta Sport) wieder zur Verfügung stehen. Die Osnabrücker liegen zurzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Das letzte Testspiel vor dem Liga-Alltag bei Zweitligist Holstein Kiel verlor der VfL mit 2:3. "Ein starker Gegner, ein sehr guter Platz und eine sehr ordentliche Leistung, auch wenn es ein 2:3 wurde", kommentierte Scherning.

