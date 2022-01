Planungen für Rückhol-Anlage und Zwischenlager Asse vergeben

Peine. Die Vorbereitungen zur Rückholung radioaktiven Abfalls aus dem maroden Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel schreiten voran. Wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Montag in Peine mitteilte, wurden die Planungen für eine sogenannte Abfallbehandlungsanlage und ein Zwischenlager vergeben. Den Auftrag erhielt eine Bietergemeinschaft der Firmen Uniper Anlagenservice GmbH, Uniper Technologies GmbH sowie Brenk Systemplanung GmbH. Die Unterlagen sollen bis Ende 2023 vorgelegt werden.

In dem ehemaligen Bergwerk in Niedersachsen liegen in 13 Kammern rund 126 000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Weil Wasser eindringt, muss das Lager geräumt werden. Es gibt den gesetzlichen Auftrag, die Asse unverzüglich stillzulegen.

Der vergebene Auftrag sieht vor, dass die Abfallbehandlungsanlage und das Zwischenlager in unmittelbarer Nähe zum Betriebsgelände errichtet werden. Dabei müssen die Anlagen so ausgelegt werden, dass mit rund 100 000 Kubikmetern schwach- und mittelradioaktivem Abfall - inklusive der kontaminierten Anhaftungen - umgegangen werden kann. Das Zwischenlager soll auf 200.000 Kubikmeter Volumen ausgelegt sein.

Der geplante Standort nahe der Asse hatte in der Region für Kritik gesorgt. Die Diskussion über die Standortwahl ist aber noch nicht abgeschlossen. Im vergangenen Oktober wurde ein Expertenbericht dazu veröffentlicht, der intensiv von allen Beteiligten geprüft wird, wie die BGE mitteilte. Man habe die aktuellen Planungen aber nicht unterbrochen, um keine Verzögerungen des für 2023 geplanten Beginns der Rückholung zu riskieren.

