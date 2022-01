Brände 200.000 Schaden nach Brand in unbewohntem Haus

Behringen. Ein unbewohntes Haus hat am späten Sonntagabend in Behringen (Landkreis Heidekreis) gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache in dem leerstehenden Haus laufen.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-651520/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen