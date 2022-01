Kleintransporter prallt gegen Baum: Fahrer tot

Walsrode. Ein Mann ist mit seinem Kleintransporter im Heidekreis bei Westenholz verunglückt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie eine Polizeisprecherin in Walsrode sagte. Der Fahrer wurde demnach bei dem Unfall am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Landstraße zwischen Westenholz und Hodenhagen war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-629888/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen