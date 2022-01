96-Torwart Hansen positiv auf Coronavirus getestet

Hannover. Torwart Martin Hansen vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, geht es dem 31-jährigen Dänen gut und er hat sich in Selbstisolation begeben. Bei den regelmäßigen Tests in der Mannschaft habe sich der positive Befund gezeigt. Der Torwart verspürt laut Verein aber keine Symptome. Hansen hatte zuletzt den eigentlichen Stammtorhüter Ron-Robert Zieler in neun Ligaspielen vertreten.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-627050/3

