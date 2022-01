Fußball-Profi Bähre wechselt zum dritten Mal zum SV Meppen

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen hat zum dritten Mal den früheren Hannover-96-Profi Mike Bähre verpflichtet. Der 26 Jahre alte Mittelfeldakteur spielte bereits ab Januar 2017 und Januar 2021 jeweils für eine Saisonhälfte bei den Emsländern. Am Freitag unterschrieb er nach Angaben des Vereins erneut einen Vertrag über ein halbes Jahr mit der Option für eine Verlängerung.

"Wir haben Mike nie aus den Augen verloren. Er hat in vielen Partien seine Klasse unter Beweis gestellt. In Topform kann Mike eine wichtige zusätzliche Verstärkung für uns ein", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann. Bähre wurde in der Nachwuchsabteilung von Hannover 96 ausgebildet und wechselte im Sommer 2018 zum englischen Club FC Barnsley. In den vergangenen Monaten war er vereinslos.

