Vierbeiner über Bord: Polizisten bringen Hund zurück

Hannover. Ungewöhnlicher Einsatz für die Wasserschutzpolizei in Hannover: Die Beamten haben am Mittwoch einen in den Mittellandkanal gefallenen Schäferhund nach eigenen Angaben wohlbehalten seinen Besitzern auf ein Binnenschiff zurückgebracht. Das erst sieben Monate alte Tier war offensichtlich beim Spielen ins Wasser abgerutscht, wie es am Donnerstag hieß. Später sei es dann im Stadtteil Groß Buchholz gefunden worden. Das Herrchen hatte zuvor die Helfer gerufen. Schließlich tauchte der junge Hund nicht weit entfernt wieder auf. "Er tollte zwischen Joggern und anderen Hundebesitzern mit ihren Tieren umher", berichtete die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-617261/2

