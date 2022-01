Ministerpräsident empfängt Sternsinger aus Bistum Osnabrück

Hannover. Abstand halten, Maske tragen - und eine Spende des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil: Der SPD-Politiker hat Sternsingerinnen und Sternsinger aus dem Bistum Osnabrück in der Staatskanzlei in Hannover empfangen. Er sei beeindruckt, dass die Sternsinger im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie eine Millionensumme gesammelt hätten, sagte Weil am Donnerstag. Die Kinder schrieben den Segensspruch "20*C+M+B*22" an die Pforte der Staatskanzlei. Die Buchstaben stehen für den Wunsch "Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus. Auch im niedersächsischen Landtag wurden zehn Sternsinger erwartet.

Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion lautet "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Die Sternsinger sammeln in diesem Jahr Spenden für eine bessere Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-611991/2

