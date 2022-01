Gesundheit Fast 30.000 Impfdurchbrüche in Niedersachsen gemeldet

Eine Mitarbeiterin eines Impfteams hält eine Impfspritze in der Hand.

Wie wirksam sind die Corona-Impfungen? Berichte über symptomatische Erkrankungen an Covid-19 trotz Grundimmunisierung können schnell verunsichern. Doch gemessen an der großen Zahl von Impfungen sind die Impfdurchbrüche in Niedersachsen sehr selten.