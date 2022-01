Wetter bleibt wechselhaft: Kein dauerhafter Winter

Hannover/Goslar. Auch wenn zeitweise wieder Schnee in Niedersachsen fällt, will sich winterliches Wetter auf Dauer erst einmal nicht einstellen. "Wir haben eine recht wechselhafte Wetterlage", sagte am Mittwoch eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. Der Wind komme meist aus West und Nordwest, dabei zögen immer wieder Regengebiete auf, die zeitweise in Schnee übergingen. "Gerade am Freitagvormittag wird erst etwas Regen fallen und nachher in Schnee übergehen, aber das ist auch das höchste der Gefühle, was man als Winter bezeichnen könnte", sagte sie.

Der Frost halte sich mit Temperaturen um die null Grad in Grenzen. Im Harz könne es ein paar Zentimeter Schnee geben. Im Flachland werde er eher nicht liegenbleiben.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-600885/3

