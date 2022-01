Minister: Schulen starten nach Ferien mit Präsenzunterricht

Hannover. Die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen starten nach den Ferien mit Präsenzunterricht. Für Kinder und Jugendliche seien Schulen die sogenannte kritische Infrastruktur und systemrelevant – für sie müsse der Schulbetrieb auch bei hohen Infektionszahlen abgesichert werden, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in einer am Mittwoch in Hannover verbreiteten Mitteilung. Zuvor hatten die Kultusminister der Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten und den Kurs offener Schulen bestätigt.

Tonne betonte: "Daher ist es notwendig, die Boosterimpfungen für Lehrkräfte weiter voran zu treiben und die Quarantäneregeln mindestens für Lehrerinnen und Lehrer mit Drittimpfung, deutlich zu verkürzen." Zudem sei man mit dem zur Verfügung stehenden Instrumentenkasten aus Testungen, Maskenpflichten, umfassenden Hygienekonzepten und Lüftungsregeln sowie insbesondere der Impfangebote deutlich besser aufgestellt, als zu Beginn des vergangenen Jahres. Am Montag beginnt im Bundesland wieder die Schule nach den Weihnachtsferien.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-600774/3

