Autofahrerin kollidiert mit Pony auf Landstraße

Reppenstedt. Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pony auf einer Landstraße im Landkreis Lüneburg ist das Tier schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kollidierte am Morgen eine 21 Jahre alte Autofahrerin kurz hinter dem Ortsausgang Reppenstedt mit dem auf der Straße stehenden Pony. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Pony war mit zwei weiteren Tieren von einer Weide in der Nähe ausgebrochen. Beim Zusammenstoß mit dem Auto wurde es so schwer verletzt, dass es von Tierärzten getötet werden musste. Die beiden anderen Ponys wurden von der Polizei in Sicherheit gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-600589/3

