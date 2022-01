Corona: Testspiel zwischen Hannover und PEC Zwolle abgesagt

Hannover 96 wird wegen mehrerer Corona-Fälle im Team von PEC Zwolle kein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten bestreiten. Das für Freitag angesetzte Aufeinandertreffen gegen den Tabellenletzten der Eredivisie musste aufgrund mehrerer positiver Coronatests abgesagt werden, wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten. Die Partie sollte um 14 Uhr im Eilenriedestadion stattfinden. Das Spiel gegen Zwolle wäre der einzige Test in der Wintervorbereitung der 96er gewesen. Aktuell arbeite der Club laut Mitteilung an einer Alternative.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-598785/5

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen