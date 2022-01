Vier Corona-Ausfälle beim SV Meppen zum Trainingsstart

Meppen. Mit vier Corona-Ausfällen startet der Fußball-Drittligist SV Meppen in die Vorbereitung nach der Winterpause. "Nach Testungen im Dezember und der letzten PCR-Testung am Montag wurden in Summe vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich aktuell in häuslicher Isolation", teilte der Verein am Dienstag mit. Zwei andere Spieler konnte ihre Quarantäne-Zeit hinter sich lassen. Nach ärztlicher Untersuchung entscheide sich, ob sie wieder ins Training einsteigen.

Die Meppener begrüßten beim Trainingswiederbeginn zudem Mike Bähre, der bereits beim SVM unter Vertrag gestanden hatte. Nach Stationen bei Hannover 96 und dem englischen Zweitligisten FC Barnsley war Bähre seit Sommer ohne Vertrag gewesen. Zurzeit sei Sportvorstand Heiner Beckmann mit Bähres Agentur in Gesprächen. Ein erneuter Vertrag mit dem SVM scheint in den nächsten Tagen möglich, teilte der Verein mit.

