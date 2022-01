Bremen: Ausfälle schlimmer als Absage des Spanien-Trips

Bremen. Werder Bremens Trainer Ole Werner hat die kurzfristige Absage des Trainingslagers im spanischen Murcia wegen zahlreicher Corona-Fälle mit Fassung getragen. "Schwerwiegender ist, dass uns Spieler fehlen. Die Inhalte können wir auch in Bremen umsetzen", sagte Werner am Montag in einer Online-Medienrunde. Am Sonntag hatte es bei den Grün-Weißen fünf positive Coronafälle gegeben, weshalb das geplante einwöchige Trainingslager kurz vor der Abreise gestrichen worden war.

Niclas Füllkrug, Manuel Mbom, Milos Veljkovic und Marco Friedl waren am Sonntag positiv getestet worden und befinden sich wie Mitchell Weiser, bei dem es vor Weihnachten einen positiven Test gegeben hatte, in Quarantäne. Auch bei Reha-Trainer Marcel Abanoz gab es ein positives Ergebnis.

"Wir müssen jetzt sehen, dass wir gut damit umgehen. Wir haben die Trainingsgruppe mit U23-Spielern aufgefüllt", sagte Werner. "Wir werden das Beste aus der Situation machen. Ich sehe jetzt nicht das ganz große Drama", sagte der Bremer Trainer, der damit rechnet, dass das Thema alle Clubs während der kompletten Rückrunde begleiten wird. "Wenn mich die letzten zwei Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass man immer eine große Flexibilität haben muss", sagte Werner, der zuvor in Kiel ebenfalls von zahlreichen Corona-Fälle betroffen war, die den Club am Ende wohl den Aufstieg kosteten.

Vorwürfe wollte Werner den betroffenen Spielern, die sich zum Teil im Urlaub infiziert hatten, keine machen. "Menschen infizieren sich gerade in allen möglichen Lebenslagen. Egal ob bei der Familie, auf der Arbeit oder im Urlaub", sagte der Werder-Coach.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-576984/2

