Wolfsburgs Guilavogui erleidet Nasenbeinbruch im Training

Wolfsburgs Abwehrspieler Josuha Guilavogui hat sich während des Trainings einen Nasenbeinbruch zugezogen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, kann er zum Wochenende aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler war am Sonntag mit Angreifer Felix Nmecha zusammengeprallt. Er blieb danach minutenlang liegen und musste anschließend mit einem Golf-Cart vom Platz transportiert werden, wie mehrere Medien berichten. Die zuletzt in fünf Ligaspielen punktlosen Wölfe treten im ersten Bundesligaspiel des Jahres am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum an.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-575360/2

