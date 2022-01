Hannover 96 holt Teuchert zurück: Stürmer kommt aus Berlin

Hannover 96 hat den ersten Winter-Neuzugang perfekt gemacht. Vom Erstligisten Union Berlin wechselt Stürmer Cedric Teuchert zu den Niedersachsen, wie beide Clubs am Sonntag bekanntgaben. Teuchert spielte bereits 2019/20 als Leihspieler von Schalke 04 für Hannover 96. In 23 Ligaeinsätzen war er damals an zehn Toren beteiligt - sechs erzielte er selbst, vier weitere bereitete er vor. Der 24-Jährige erhält beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

"Mit der Verpflichtung von Cedric Teuchert gewinnen wir in unserem Offensivspiel an Variabilität und Torgefahr", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. "Er wird nicht lange brauchen, um sich einzugewöhnen. Er kennt die Stadt, das Umfeld des Clubs und auch viele Spieler aus unserer Mannschaft."

