Nach tödlichem Angriff zwei Verdächtige in U-Haft

Frankfurt/Osnabrück. Nach einem tödlichen Angriff auf einen 25-Jährigen in Frankfurt sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen die beiden Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sei am Freitag unter anderem wegen Mordes ein Haftbefehl erlassen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag mit. Die Verdächtigen waren in der Nacht zum Donnerstag im Kreis Osnabrück festgenommen worden, nachdem sie am Mittwochabend einen 25-Jährigen in Frankfurt angegriffen und tödlich verletzt haben sollen.

Die beiden Männer wurden laut Polizei über das Autokennzeichen gefunden, das Zeugen am Tatort beobachtet hatten. Der Angriff soll an einem Kleingartengelände stattgefunden haben. Das Opfer sei anschließend mit einer blutenden Wunde am Oberkörper zu einer nahe gelegenen Straße gelaufen und habe Passanten um Hilfe gebeten, ehe er zusammenbrach. Der 25-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus.

Eine Blutspur habe zum mutmaßlichen Tatort geführt, wo unter anderem eine Schreckschusspistole gefunden worden sei. Zeugen beobachteten den Angaben zufolge, wie zwei Männer erst zu Fuß und dann in einem Auto flüchteten.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Osnabrück führen die Ermittlungen, da es sich um zwei Heranwachsende aus dem Raum Osnabrück handelt, hieß es. Weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt.

