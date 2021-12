Göttingen überrascht: Basketball-Bundesligist siegt in Ulm

Neu-Ulm. Die BG Göttingen bleibt das Überraschungsteam der Basketball-Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen am Donnerstag zum Jahresabschluss bei ratiopharm Ulm in letzter Sekunde mit 88:86 (43:39) und stehen mit einer Bilanz von 9:3-Siegen in der Tabelle auf Platz drei. Für Ulm (8:5) endete dagegen nach zuvor vier Siegen in Serie der Positivlauf. Göttingens Kamar Baldwin sorgte mit einem erfolgreichen Wurf mit der Schlusssirene für den vielumjubelten fünften Erfolg hintereinander. "Ich bin unglaublich stolz auf meine Spieler", sagte BG-Coach Roel Moors.

