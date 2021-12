Werder Bremen testet im Trainingslager gegen belgische Clubs

Bremen. Werder Bremen testet in der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil in der 2. Fußball-Bundesliga gegen zwei Clubs aus der ersten belgischen Liga. Am 5. Januar 2022 (15.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Ole Werner auf VV St. Truiden. Am 8. Januar 2022 (13.30 Uhr) geht es gegen Cercle Brügge. Beide Partien finden im spanischen Murcia statt, wo die Bremer vom 2. Januar 2022 an ein einwöchiges Trainingslager abhalten.

© dpa-infocom, dpa:211230-99-545515/2

