Autofahrer baut Unfall nach Verfolgungsfahrt

Peine. Ein Autofahrer ist bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Peine von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Stromverteilerkasten geprallt. Eine Streife habe den 24-Jährigen in der Nacht auf den Donnerstag angehalten, weil ihnen ein defektes Licht aufgefallen sei, sagte ein Polizeisprecher. Plötzlich gab der Mann jedoch Gas und fuhr davon. Mit mehreren Streifenwagen nahm die Polizei die Verfolgung auf. Dabei fuhr der Mann zeitweise mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern durch das Stadtgebiet. Außerdem fuhr er über eine rote Ampel.

In einer Rechtskurve verlor er nach mehreren Kilometern schließlich die Kontrolle über sein Auto und prallte in einen Stromverteilerkasten am Straßenrand. Trotzdem versuchte er noch zu Fuß zu flüchten. Er wurde durch die Beamten allerdings schnell gefasst. Der Mann, als auch seine beiden 17 und 23 Jahre alten Mitfahrerinnen, blieben unverletzt. Die jüngere der beiden Frauen wurde an das Jugendamt übergeben. Der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis und sein Wagen war nicht versichert. Gegen ihn wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Verkehrsunfallflucht und dem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

