Gesundheit Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt deutlich

Hannover. Die Zahl der neu erfassten Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist deutlich gestiegen. Die Inzidenz lag am Donnerstag nach Angaben der Landesregierung bei 144,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag lag der Sieben-Tage-Wert noch bei 128,2. Während der Feiertage und zum Jahreswechsel geben die Daten laut Robert Koch-Institut aber nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage wider.

Der Indikator für die Krankenhausaufnahmen stieg von 4,2 auf 4,4. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten im Land mit Covid-19-Patienten stieg von 8,9 auf 9,1 Prozent.

Seit Heiligabend und bis einschließlich 15. Januar gilt in Niedersachsen landesweit die Warnstufe 3. Im Alltag greift damit vorrangig die 2G-plus-Regel, die den Zugang auf Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test beschränkt. Zudem dürfen maximal zehn Personen bei privaten Treffen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

