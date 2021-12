Unbekannte werfen Brandsätze gegen Gesundheitsamt

Bremerhaven. Unbekannte haben am Montagabend Brandsätze gegen die Fassade des Gesundheitsamtes in Bremerhaven geworfen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Tatverdächtiger das Feuer an der Rückseite des Gebäudes entzündet. Die Brandsätze seien von alleine erloschen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

In Bremerhaven nahmen am Montag an zwei Corona-Demonstrationen rund 380 Menschen teil. Dort wurden zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen eingeleitet. Einen Zusammenhang zwischen der Tat und der Demonstration konnte die Polizei nicht bestätigen.

