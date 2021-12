500 Zuschauer bei Basketball-Derby erlaubt

Göttingen. Das Basketball-Derby zwischen der BG Göttingen und den Löwen Braunschweig darf am Sonntag in der Göttinger Sparkassen-Arena vor 500 Zuschauern stattfinden. Das gab die BG am Dienstag unter Verweis auf die aktuelle niedersächsische Coronaverordnung bekannt, die Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern weiterhin erlaubt. Eine Eintrittskarte können allerdings nur Dauerkarteninhaber erhalten, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich noch einen negativen Corona-Test vorlegen. Dieser Test-Nachweis entfällt, wenn eine Person bereits zum dritten Mal geimpft wurde. Das Bundesliga-Derby beginnt am Sonntag um 15.00 Uhr.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-523550/3

