Von 40-Tonner erfasst: Ausgebüxtes Pferd legt A31 lahm

Haren. Ein freilaufendes Pferd auf der Autobahn hat in der Nacht zu Dienstag mehrere Unfälle und eine Sperrung der A31 in Niedersachsen ausgelöst. Das Tier war nach Angaben der Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Haren aus seinem Anhänger ausgebüxt und zunächst von einem 40 Tonnen schweren Sattelzug erfasst worden. Es wurde mitgezogen und landete auf der Überholspur, wo es mit einem Auto kollidierte. Der Wagen geriet ins Schleudern und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. Das Pferd überlebte nicht. Die einseitige Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen wurde nach Reinigungsarbeiten im Laufe der Nacht wieder aufgehoben.

