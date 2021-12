Erste Oberstufe der neuen Ariane 6 beginnt Reise nach Kourou

Künstlerische Darstellung des "James-Webb"-Weltraumteleskops, zusammengefaltet in der "Ariane 5"-Rakete beim Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana.

Bremen. Erstmals geht eine Oberstufe der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 von Bremen auf Reisen zum Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Aus der Fabrik der ArianeGroup in der Hansestadt wird die Raketenstufe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Schwertransportlastwagen zum Hafen gebracht, um den Seetransport nach Südamerika anzutreten. Am Dienstag (15.00 Uhr) gibt die ArianeGroup dazu eine Pressekonferenz.

In Kourou werden die Haupt- und die Oberstufe der Ariane 6 zum ersten Mal zu einer Einheit verbunden, um die Kommunikation zwischen Bodenanlagen und Rakete zu testen. An dem Weltraumbahnhof werde ein komplett neuer Startplatz für die künftige europäische Trägerrakete gebaut, teilte die ArianeGroup mit. Eine erste Oberstufe der Ariane 6 ist Anfang 2021 für Tests nach Lampoldshausen (Baden-Württemberg) geliefert worden, einen Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

