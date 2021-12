Auto prallt gegen zwei Bäume: 24-jähriger Fahrer stirbt

Brietlingen. Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei Brietlingen im Landkreis Lüneburg mit dem Wagen gegen zwei Bäume geprallt und gestorben. Der Mann habe am Montagvormittag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und erlag seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraßen um den Unfallort wurden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-516105/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen