Ampel durch Sprengkörper beschädigt: Unfall mit Verletzten

Surwold. Unbekannte Täter haben eine Ampel im Landkreis Emsland mit Sprengkörpern beschädigt, so dass sie komplett ausfiel. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden. Die Täter hatten die Steuerungsanlage der Ampel in Surwold am Sonntag beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Auto über die Kreuzung und missachtete die Vorfahrt. Sie stieß mit dem Fahrzeug eines 56-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie die Beifahrer im Alter von 22 und 54 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-516081/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen