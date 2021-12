28 Lkw-Planen aufgeschlitzt

Melle (dpa/lni) – Unbekannte Täter haben im Landkreis Osnabrück die Planen von 28 Lastwagen aufgeschlitzt. Über die Feiertage machten sich die Täter in Melle an insgesamt 20 Lastwagen-Aufliegern einer Spedition zu schaffen, teilte die Polizei am Montag mit. Einen halben Kilometer entfernt wurden bei weiteren acht Fahrzeugen die Planen aufgeschlitzt. Da sich auf den Anhängern überwiegend schwere Fracht befand, war es den Tätern laut Polizei offensichtlich nicht möglich, diese zu stehlen. Die Unbekannten flüchteten unverrichteter Dinge.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-514702/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen