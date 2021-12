Feuer zerstört Wohnhaus: Frau und Katze retten sich

Südbrookmerland. Ein Rauchmelder hat eine Frau und ihre Katze rechtzeitig vor einem Brand gewarnt - sie konnten sich retten, aber ihr Wohnhaus in Ostfriesland ging in Flammen auf. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Montag um 3.47 Uhr zu dem Brand in der Gemeinde Südbrookmerland gerufen. Mit mehreren Wasserrohren gingen die Einsatzkräfte gegen das lodernde Feuer im Dachstuhl vor. Weil das Löschwasser auf Straßen und Wege lief und am Boden gefror, herrschte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers große Sturzgefahr. Mitarbeiter des Gemeindebauhofs lösten die Eisflächen mit Streusalz auf. Der Brand konnte in knapp vier Stunden gelöscht werden. Angaben zur Ursache machte die Feuerwehr nicht.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-514038/2

