Mordermittlungen nach Messerattacke in Osnabrück

Osnabrück. Nach einem Messerangriff auf einen 34-Jährigen in Osnabrück ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Der in Untersuchungshaft genommene mutmaßliche Täter schweige zu den Vorwürfen, teilte die Polizei am Samstag mit. Am Donnerstag war es in der Osnabrücker Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, der 26-jährige Verdächtige und der ältere Mann stritten sich. Dabei griff der jüngere Mann den 34-Jährigen auch mit einem Messer an. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und schwebte am Freitag noch in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer. Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat wurden nicht gemacht.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-503953/2

