Wagen brennt auf Weg zur Bescherung aus: Geschenke gerettet

Ein Geschenk hängt an einem Tannenbaum.

Bremen. Auf der Fahrt zur Weihnachtsfeier mit der Familie ist einem Ehepaar auf der Autobahn A27 bei Bremen der gemietete Kleintransporter ausgebrannt. Die Polizei konnte am Samstag trotzdem eine frohe Botschaft verkünden: Den Eheleuten (beide 36) sei nichts passiert, alle transportierten Geschenke seien gerettet worden. Der Motor des Fahrzeugs war an Heiligabend in Brand geraten. Der Fahrer lenkte den Wagen auf den Seitenstreifen. Die Feuerwehr löschte den Brand, trotzdem erlitt der Transporter einen Totalschaden. Er wurde abgeschleppt. Aber für das Paar stand danach "einer etwas verspäteten Bescherung im Familienkreis nichts mehr im Wege", wie die Polizei schrieb.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-503409/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen