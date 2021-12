Ministerpräsident dankt den Niedersachsen für Zusammenhalt

Hannover. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Bürgerinnen und Bürgern des Landes für ihren Zusammenhalt in der Corona-Pandemie gedankt. Nur deshalb sei Niedersachsen bislang im Vergleich gut durch die Krise gekommen. Das sagte Weil in einem Weihnachtsvideo, das die Staatskanzlei am Samstag über das soziale Netzwerk Instagram verbreitete. "Wir müssen zusammenstehen, wenn wir diese große Herausforderung zusammen meistern wollen", sagte er.

Der Ministerpräsident dankte allen, die sich medizinisch um Corona-Kranke kümmern, und allen Beteiligten an der Impfkampagne. "Ein herzliches Dankeschön all denjenigen, die in den letzten Monaten sich immer wieder zurückgenommen haben, die vorsichtig und umsichtig gewesen sind und ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Infektion sich nicht weiter ausgebreitet hat", sagte Weil.

"Das Virus wird uns vermutlich noch eine ganze Zeit lang begleiten und unser politisches Handeln prägen", sagte der Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in einer Weihnachtsbotschaft auf Instagram. "Es ist keine Pandemie des Einzelnen, es betrifft einen jeden von uns, und nur gemeinsam werden wir es langfristig und nachhaltig bezwingen können."

© dpa-infocom, dpa:211225-99-502096/2

