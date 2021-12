Polizei warnt vor Schockanrufen: Geldübergabe verhindert

Eine Rentnerin hält ein Telefon in der Hand.

Bremen. Die Polizei in Bremen hat erneut vor Schockanrufen gewarnt, mit denen Kriminelle vor allem Senioren um ihr Geld betrügen wollen. Im Bremer Ortsteil Mahndorf habe eine Geldübergabe gerade noch rechtzeitig verhindert werden können, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstagnachmittag habe ein Mann bei einer 82-Jährigen angerufen und sie sofort unter Druck gesetzt - ihre Tochter habe mit dem Auto einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei verhaftet worden, nur gegen Kaution komme sie frei. Wenige Minuten später habe auch die vermeintliche Tochter angerufen und "weinerlich" um Geld gebeten.

Die 82-Jährige willigte ein und wollte eine hohe Geldsumme auftreiben. Nur dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte eine Geldübergabe verhindert werden.

