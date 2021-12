Probefahrt endet mit Festnahme: Streifenwagen gerammt

Langenhagen. Auf einer Probefahrt ist ein 22-Jähriger dem Verkäufer mit dem Wagen davongefahren - und hat auf der Flucht einen Streifenwagen gerammt. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Verkäufer habe einer Probefahrt auf dem Firmengelände zugestimmt, dennoch sei der junge Mann mit dem Wagen ohne Kennzeichen am Donnerstag davongefahren. Der Verkäufer alarmierte die Polizei. Auf der Flucht ignorierte der 22-Jährige alle Anhaltezeichen eines Streifenwagens, fuhr in einen Gartenzaun und gegen ein Straßenschild. Er setzte zurück, rammte den hinter ihm ankommenden Streifenwagen und flüchtete weiter.

Dann fuhr er erneut frontal in einen Gartenzaun. Beim Rückwärtsfahren überfuhr er ein Metalltor, der Wagen verkeilte sich und blieb stecken. Die Beamten nahmen ihn fest, schließlich wurde er aber aus der Dienststelle entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Führerschein, Unfallflucht, Unterschlagung eines Autos, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

