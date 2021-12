Sieben Menschen mit Rauchgasvergiftung durch Küchenbrand

Celle. Sieben Menschen sind aufgrund eines Küchenbrands in Celle leicht verletzt worden. Am späten Donnerstagabend brannte Essen auf dem Herd in einem Mehrfamilienhaus an und verursachte eine enorme Rauchentwicklung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Einsatzkräfte, zwei Bewohner aus der brennenden Wohnung sowie drei Bewohner aus Nachbarwohnungen mussten den Angaben zufolge vorübergehend mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Allerdings hätten alle Leichtverletzten schon nach kurzer Zeit wieder entlassen werden können, hieß es.

Die Flammen breiteten sich nach Angaben der Polizei nicht auf die anderen Wohnungen im Haus aus. Der Sachschaden war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211224-99-496209/2

