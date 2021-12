34-Jähriger schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Osnabrück. Ein 26-Jähriger hat einen anderen Mann in Osnabrück mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten sich der Verdächtige und ein 34-jähriger Bekannter am Nachmittag in der Innenstadt gestritten. Dabei habe der jüngere den älteren Mann schließlich auch mit einem Messer angegriffen. Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen nach einer Fahndung etwas außerhalb der Innenstadt fest. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Totschlags. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts weiteres bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-493198/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen