Starker Anstieg der Corona-Infektionszahl in Bremen

Bremen. Die Zahl der Corona-Fälle in Bremen hat sich kurz vor Weihnachten stark erhöht. "Die Neuinfektions-Inzidenz in der Stadt Bremen ist innerhalb einer Woche von 267 auf 322 gestiegen", teilte das Gesundheitsressort am Donnerstag mit. Der Wert gibt an, wie viele Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden.

"Der Anstieg in Bremen muss ein Warnsignal sein", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) laut Mitteilung. "Bremen ist durch die vierte Welle vergleichsweise gut durchgekommen, jetzt müssen wir uns aber vor Omikron wappnen." Sie verwies darauf, dass es den ersten Omikron-Fall in Bremen Anfang Dezember gab. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der deutliche Anstieg mit einer schnellen Ausbreitung von Omikron in der Stadt zusammenhänge. Bislang seien sechs Omikron-Fälle durch Vollgenomsequenzierung festgestellt worden, 111 Verdachtsfälle lägen vor.

"Wir alle müssen uns deswegen darauf einstellen, unsere Kontakte in der kommenden Zeit zu reduzieren", so die Senatorin. Es sei wichtig, die Weihnachtstage im kleinen Kreis zu feiern. "Testen Sie sich, bevor Sie mit anderen Personen zusammenkommen, bestenfalls mehrfach", so die Senatorin. Bei Krankheitssymptomen sollte auf Treffen verzichtet werden.

