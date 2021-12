Vermeintlicher Autodieb war der eigene Sohn

Bremerhaven. Verzweifelt hat eine Frau in Bremerhaven auf einem Supermarktplatz ihr Auto gesucht und es schließlich als gestohlen gemeldet. Noch während die Polizei anrückte, klärte sich der vermeintliche Diebstahl auf. Während die Frau im Supermarkt war, hatte ihr erwachsener Sohn ohne ihr Wissen den Wagen an einen anderen Ort gefahren. "Strafbare Handlungen lagen nicht vor", hieß es in der Polizeimeldung vom Donnerstag. Der Diebstahl war am Mittwochabend angezeigt worden.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-489015/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen