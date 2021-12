Kirche Gedämpftes Leben in Klöstern Ebstorf und Lüne an Weihnachten

Die Adventszeit in den Klöstern ist besinnlich verlaufen, auch an Weihnachten kann wegen Corona kaum etwas stattfinden. Viele Bewohnerinnen sind im Seniorenalter. In Ebstorf und Lüne gibt es zumindest an Heiligabend Gottesdienste.