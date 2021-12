Sieben Menschen durch Feuer in Mehrfamilienhaus verletzt

Hannover. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitten die Betroffenen Rauchgasvergiftungen. Weiteren Angaben nach war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache am Mittwochmorgen in der Erdgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochen.

Die Bewohner der Brandwohnung konnten laut Polizei selbstständig aus dem Haus fliehen. Die von mehreren Bewohnern und Passanten alarmierte Feuerwehr rettete zudem neun Personen sowie drei Hunde und zwei Kaninchen aus dem Haus. Einige der Menschen und Tiere würden über eine Drehleiter aus dem Gebäude gebracht. Neben den vier Bewohnern aus der Parterrewohnung erlitten eine Mutter und ihre zwei Kinder eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-479646/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen